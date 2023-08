Passend zur Kreismeisterehrung war sie wieder da: die Sonne. Kurz zuvor hatte ein Platzregen den Springplatz auf der Anlage des RV Hohenböken zum Abschlussspringen des Turniers in der Klasse M noch unter Wasser gesetzt. Doch der neue Sand hielt, was er versprach und bot den Startern einen griffigen Boden. Mit rasanten 70.55 fehlerfreien Sekunden setzte sich dann Lexi mit Torsten Hische (RV Ganderkesee) in der Prüfung durch vor seinen Vereinskolleginnen Nina-Carlotta Meiners auf Curt auf dem zweiten Rang und Jara Seeberger mit Calatea auf Rang vier. Seeberger hatte damit insgesamt 124 Punkte in der Kreismeisterschaft gesammelt und sicherte sich den Meistertitel der Klasse M vor Katrin Schäfer und Jenny Tönjes (alle Ganderkesee). Schäfer und Tönjes waren zudem neben Anna-Lena Jerzembeck und Doreen Voigt Teile der siegreichen Ganderkeseer Dressurmannschaft der Klasse A mit der Wertnote 7.8.

Titel für den Elmeloher RC und den RuFV Holle-Wüsting

Im Springen der Klasse L ging kein Weg vorbei an Dörte Kruse vom Elmeloher Reitclub. Auf ihrem bewährten Pferdepartner Escudero toppte sie ihren Sieg in Hude mit einem Weiteren in Hohenböken und wurde mit 138 Punkten Kreismeisterin in dieser Klasse. Lena Witte (RuFV Holle-Wüsting) hatte im Springen der Klasse A mit Siegen in Grüppenbühren und Hude gut vorgelegt. So reichte ihr in Hohenböken Platz vier zum Sieg in der Kreismeisterschaft auf ihrer Stute Cantadora.

Dressurreiter des RC Hude erfolgreich

In der Dressur gingen gleich drei Meistertitel an den RC Hude. Neben der Dressurmannschaft Klasse A freuten sich Kerstin Drieling auf Balito in der Klasse L und Louise Elsje Becker mit Beltina in ihrem ersten Turnierjahr ganz besonders über den Titelgewinn. In der Dressur der Klasse M gab es ein knappes Endergebnis. Mit dem Sieg in Hohenböken setzte Kerstin Drieling (RSV Schierbrok) auf Highlight ihren ganz persönlichen Jahres-Höhepunkt und gewann mit nur vier Punkten Vorsprung die Kreismeisterserie vor Carina Wiltfang (RuFV Schönemoor) auf Supertramp.

Freuten sich nach dem Finale in Hohenböken über ihre Erfolge: die Meister des Kreisreiterverbands Delmenhorst.

Das sind die jüngsten Kreismeister

Auch der Nachwuchs nahm motiviert an den Finalprüfungen teil. Josephine Antz (Ganderkesee) schloss ihre hocherfolgreiche Saison 2023 auf dem Pony Haribo Colorado mit dem Gewinn des Nachwuchschampionats im Springen der Klasse E ab. Vereinskollegin Johanna Zoe Klein tat es ihr auf Sixty Five ́O in der Dressur nach. Jüngste Kreismeisterin wurde Loana Schumacher (Ganderkesee), die auf Shorebrooks Chica in der Führzügelklasse mit ihrem Sieg „Krümelchampion“ wurde.

Mehr Informationen: Endstand der Kreismeisterschaften 2023 größer als Größer als Zeichen Nachwuchschampionat E-Springen: 1. Josephine Antz (RV Ganderkesee) Haribo Colorado H 141 Punkte 2. Celin Josie Hagstedt (RV Hohenböken) Campino 133 3. Greta Charlotte Meisel (RV Ganderkesee) Frl. Frieda 127 Springen Kl. A: 1. Lena Witte (RUFV Holle-Wüsting) Cantadora/ 138 2. Karina Schillomeit (RV Schönemoor) Confiance/ 134 3. Paulina Krolikowski (RV Ganderkesee) Brynja/ 122 Springen Kl. L: 1. Dörte Kruse (Elmeloher RC) Escudero 138 2. Maximilian Schulz (RC Hude) Ursus 116 3. Marie Xenia Bergmann (RV Ganderkesee) Lambrasco N 109 Springen Kl. M: 1. Jara Seeberger (RV Ganderkesee) Calatea 124 2. Katrin Schäfer (RV Ganderkesee) Charlie M 119 3. Jenny Tönjes (RV Ganderkesee) Luca Toni 114 Nachwuchschampionat E-Dressur: 1. Johanna Zoe Klein (RV Ganderkesee) Sixty Five ́O 145 2. Martje Cording (RV Grüppenbühren) Bowie Fortuna 136 3. Annalena Schneider (RC Hude) Bismark7 120 Dressur Kl. A: 1. Louisa Elsje Becker (RC Hude) Beltina H 141 2. Michelle Maas (Elmeloher RC) Que Bonito 140 3. Eske Frederike Klinger (RSV Schierbrok) California 119​ Dressur Kl. L: 1. Kerstin Drieling (RC Hude) Balito 136 2. Madeleine Einemann (RV Ganderkesee) Dutch 132 3. Elina Palm (RV Ganderkesee) Be my Dancer 131 Dressur Kl. M: 1. Kerstin Matthiesen (RSV Schierbrok) Highlight 136 2. Carina Wiltfang (RUFV Schönemoor) Supertramp 132 3. Ahlke Gall (RUFV Schönemoor) Quadrifoglio 125 Mannschaftsdressur: RV Ganderkesee (Mannschaftsführerin Melanie Lindemann): Jenny Tönjes/Luca Toni, Katrin Schäfer/Charly, Anna-Lena Jerzembeck/Brilliante Kaja, Doreen Voigt/Clincetto Stöver-Pokal Mannschaft Kl. E: 1. RV Grüppenbühren Tönjes-Pokal Mannschaft Kl. A: 1. RC Hude

Doppelsieg für RV Hohenböken

Der gastgebende Reitverein Hohenböken freute sich zudem über einen Doppelsieg in der Dressur der Klasse A*. Jayda Hofmann auf ihrem Dance Monkey siegte mit der Wertnote 8.30 mit gutem Vorsprung vor Vereinskameradin Christin Marleen Scheel auf Sir Dorincourt. Das Paar erhielt die Wertnote 7.70.

Das ist die Bilanz des Gastgebers

„Das Wetter hätte etwas gnädiger sein können, aber der Boden hat top gehalten und wir hatten sehr gute Starterfüllungen“, fasste RVH-Vereinschefin Birgit Wöbken am Ende des Turnierwochenendes zusammen: „Unser Dank geht an alle Sponsoren und besonders die Helfer, die sich vom Wetter nicht haben unterkriegen lassen.“