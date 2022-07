Sind am Sonntag, 24. Juli, ab 13 Uhr im Finale der Jungen Reiter/Reiter gefordert: Kai Gerloff (RSV Schierbrok) und Voll Cool. FOTO: Lars Pingel up-down up-down Oldenburger Landesturnier 2022 Kreisverband Delmenhorst: Diese Reitsportler starten in Finalprüfungen Von Lars Pingel | 23.07.2022, 15:53 Uhr

Am Sonntag, 24. Juli, werden im Oldenburger Landesturnier 2022 in Rastede unter anderem sechs Landesmeistertitel vergeben. Acht Reitsportler aus Vereinen des Kreises Delmenhorst sind in den Finalprüfungen dabei.