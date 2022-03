Ahmad Diab (links) verlor mit dem KSV Hicretspor in der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst beim FC Hude II um Marius Meyer. FOTO: Rolf Tobis Fußball-Kreisliga KSV Hicretspor Delmenhorst bleibt trotz historischer Flaute ruhig Von Daniel Niebuhr | 27.03.2022, 15:20 Uhr

Der KSV Hicretspor Delmenhorst schießt in der Fußball-Kreisliga so wenige Tore wie noch nie in diesem Jahrtausend – und ist dennoch zufrieden.