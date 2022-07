Die Tischtennis-Talente Malea und Matteo Krüger aus Ganderkesee waren bei zwei Landesentscheiden am Start (Symbolbild). FOTO: imago images/Eibner up-down up-down Tischtennis-Jahrgangsmeisterschaften Ganderkeseerin Malea Krüger verpasst Podestplatz knapp Von Andreas Giehl | 15.07.2022, 15:41 Uhr

Zwei Tischtennis-Nachwuchshoffnungen aus Ganderkesee landeten bei den Jahrgangsmeisterschaften zweimal auf dem undankbaren vierten Platz. Matteo Krüger allerdings schon in der Gruppenphase. Für seine Schwester Malea Krüger geht es in den Sommerferien an der Platte bereits weiter.