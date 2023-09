Die Landesliga-Footballer der Delmenhorst Bulldogs treten am Sonntag, 10. September, zum letzten Mal in der Saison 2023 auf eigenem Platz auf der Anlage des Delmenhorster TB (Am kleinen Meer) an. Sie empfangen die Cuxhaven Northstars. Die Partie beginnt um 15 Uhr; die Tore auf der Anlage öffnen allerdings bereits drei Stunden vor dem Kickoff, also um 12 Uhr, teilte Bulldogs-Sprecher Michael Kerzel mit. Der Heimspieltag solle „zu einem Fest werden.“

Motto: „Dank für eure Dienste“

Die Bulldogs haben den Sonntag „zum Familientag erklärt“, der unter dem Motto „Dank für eure Dienste“ steht. Die Polizei, die Feuerwehr, die Bundeswehr, Rettungsdienste, die DLRG und das THW würden sich mit Fahrzeugen und Infoständen beteiligen, berichtete Kerzel und ergänzte: „Mit entsprechendem Dienstausweis oder für Uniformierte ist der Eintritt frei.“ Damit nicht genug: Auf dem Parkplatz des DTB könnten „Interessierte eine US-Car-Ausstellung mit Pickups, Oldtimern und Co. anschauen“. Daher seien die DTB-Parkplätze belegt, Besucher könnten jedoch den Zurbrüggen-Parkplatz nutzen: „Es gibt einen Verbindungsweg zur DTB-Anlage, der ausgeschildert ist.“

Viele Mitmachaktionen für Zuschauer

Vor dem Footballspiel und in der Halbzeitpause treten die Cheerleadergruppe „Blue Flash“ des TSV Heiligenrode sowie die Showturner des TC Deichhorst auf, berichtete Kerzel weiter. Zu Beginn werde das DTB-Orchester zusammen mit den Delme Shanty-Singers die Nationalhymne spielen. Die Halbzeitshow werde von der Showband „Spirit of 52“ aus Rastede gestaltet, die unter anderem bereits einen Europameister-Titel gewonnen hat. Zuschauer können sich beim Goalkick versuchen. Zudem gibt es einen Merchandisingstand von „Mellys kleiner Stoffelei“. Auch eine Fotobox steht bereit. Kinder können auf einer Hüpfburg toben oder sich beim Kinderschminken verzieren lassen. Die Zweitliga-Footballerinnen der Lilienthal Venom bieten verschiedene Mitmachaktionen an.

So gehen die Bulldogs ihr Heimspiel an

Die Delmenhorster Footballer gehen die Partie mit dem Ziel an, sich „mit einem guten Auftritt“ von ihrem Publikum zu verabschieden und sich die Möglichkeit zu erkämpfen, die Saison mit einer positiven Bilanz abzuschließen, erklärte Kerzel. Sie stehen nach bislang drei Siegen und drei Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle. Am 16. September beenden sie die Spielzeit bei Emsland United, „das derzeit bei 8:4-Punkten in Schlagdistanz steht“. Die Bulldogs haben aber keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen, auch weil sie zweimal gegen den Spitzenreiter Lohne Longhorns verloren haben, der die Landesliga dominiert. Cuxhaven ist noch sieglos, zwei Punkte bekam das Team kampflos zugesprochen.