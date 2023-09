Fünf Leichtathletinnen und Leichtathleten der LGG Ganderkesee haben bei den Norddeutschen Meisterschaften 2023 der Senioren zwölf Titel gewonnen. Während der Veranstaltung, die der TuS Zeven ausrichtete, wurden auch die Titel der Landesverbände vergeben. Dies teilte Inge de Groot, Sprecherin, Aktive und Trainerin der LGG, mit.

Sprinterin Diana Garde holt vier Titel für die LGG Ganderkesee

Diana Garde sicherte sich in der Klasse W50 vier Erfolge. Sie siegte im 100-Meter-Lauf in 14,59 Sekunden. Über 200 Meter lief sie in 30,28 Sekunden ihre diesjährige Bestzeit. Sie wurde in beiden Disziplinen norddeutsche und niedersächsische Meisterin. Vizemeisterin wurde sie im Weitsprung mit 4,27 Meter.

Drei Doppelmeisterschaften für die Familie de Groot

Auch Inge de Groot freute sich in der Klasse W70 über zwei Doppelmeisterschaften. Die Ganderkeseerin, die erst ihren zweiten Wettkampf in diesem Jahr absolvierte, erzielte im Diskuswurf 21,67 Meter. In der deutschen Jahresbestenliste habe sie sich von Platz fünf auf den zweiten Rang verbessert, berichtete sie. Im Kugelstoß kam de Groot auf 7,84 Meter, mit denen sie in der Bestenliste vorläufig Dritte ist. Ihre Torchter Karen de Groot (W35) wurde im Weitsprung mit 4,12 Metern Doppelmeisterin. Im Speerwurf gewann sie mit 29,84 Meter die Landesmeisterschaft.

Freuten sich über ihre guten Leistungen bei den Norddeutschen Meisterschaften 2023 der Senioren in Zeven: (von links) Jochen Wolter, Karen de Groot, Diana Garde und Ulrich Garde (Leichtathleten der LGG Ganderkesee). Foto: Inge de Groot/LGG Ganderkesee

Lob für Kugelstoßer

Ulrich Garde wurde Landesmeister der Klasse M55 in „seiner Paradedisziplin“ Kugelstoß mit 12,46 Metern. „In toller Form präsentierte sich Jochen Wolter in der Klasse M50“, lobte Inge de Groot. Er habe im Kugelstoß zwar keinen Titel geholt, verbesserte aber seine persönliche Bestleistung um 37 Zentimeter auf 11,44 Meter.

LGG-Athtleten starten bei Mehrkampf-Meisterschaft

Ein Frauenteam sowie Diana Garde und Silivia Braunisch würden am Sonntag, 17. September, an der Landesmeisterschaft im Fünfkampf teilnehmen, teilte de Groot weiter mit. Diese wird vom Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte im Stadion an der Düsternortstraße in Delmenhorst ausgerichtet.