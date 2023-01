Für Mike Kuschmierz, Trainer der A-Jugend-Handballerinnen der HSG Delmenhorst, ist noch nicht klar, wie und wo es in der kommenden Saison 2023/24 weitergeht. Foto: Rolf Tobis up-down up-down A-Jugend-Handballerinnen „Letzte Bastion“ der HSG Delmenhorst kämpft mit vielen Baustellen Von Jan von Holt | 16.01.2023, 15:16 Uhr

Die weibliche A-Jugend der HSG Delmenhorst ist mit vielen Problemen konfrontiert und sportlich läuft es in der Oberliga auch nicht gut. Trainer Mike Kuschmierz erklärt, was ihn und die Truppe beschäftigt und warum trotzdem niemand demotiviert in die Halle kommt.