Vor dem Gang in die Bezirksliga bestreitet Marcel Hesselmann (vorne) mit Landesligist VfL Wildeshausen noch ein letztes Heimspiel. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene Letzter Spieltag in Kreis- und Landesliga, Benefizturnier in Heidkrug Von Klaus Erdmann | 01.06.2023, 19:23 Uhr

In der Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst stehen am letzten Spieltag noch sechs Partien an. Beim TuS Heidkrug wird dem verstorbenen Vereinswirt gedacht.