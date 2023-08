Die Leichtathleten der LGG Ganderkesee können sich freuen. Anlässlich des am 16. August in Oldenburg stattgefundenen Abendsportfestes wurde die LGG für ihre Kinder- und Jugendarbeit mit dem Vereinsförderpreis der Leichtathletik-Region Oldenburg für das Jahr 2022 ausgezeichnet.

Starker LGG-Nachwuchs in der Altersklasse U14

Der seit 2015 vergebene Förderpreis soll Vereinen zugutekommen, die durch herausragende Kinder- und Jugendarbeit auf sich aufmerksam machen. In ihrer Laudatio hob Birgit Surmann, Vorsitzende der Region, hervor, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen in der Leichtathletikgemeinschaft in den letzten Jahren stetig gewachsen sei. „Rund 70 Kinder und Jugendliche trainieren bei der LGG“, sagte sie.

Neben dem Ziel, „das Wir-Gefühl und den Zusammenhalt zu fördern“, sei auch die hohe Leistungsdichte besonders hervorzuheben. „Kein Verein in der Altersklasse U14 ist in der Region Weser-Ems erfolgreicher“, was sich auch in den Bestenlisten des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes niederschlagen würde.

Den mit 100 Euro dotierten Preis übergab Surmann an die beiden Trainerinnen Johanna Struthoff und Imke Garde.