Die LGG Ganderkesee trauert um eine ihrer erfolgreichsten Sportlerinnen – und die Leichtathletik-Szene um eines ihrer Gesichter im Nordwesten. Die zweifache Senioren-Europameisterin Sabine Alms ist am 9. August im Alter von 82 Jahren verstorben, sie wurde am vergangenen Freitag in Ganderkesee beigesetzt.

Die Sportlerin, die als Sabine Schweitzer geboren wurde, gehörte vor allem in den Wurfdisziplinen über Jahrzehnte zu den Besten in Europa im Mastersbereich und sammelte in ihrer Laufbahn neben Deutschen Meistertiteln auch etliche internationale Medaillen. Sie holte in ihrer Altersklasse bei der ersten Senioren-EM 1978 im italienischen Viareggio Gold im Speerwurf, Silber mit dem Diskus und Bronze im Kugelstoßen. 1980 gewann sie in Helsinki ebenfalls drei Medaillen, darunter Gold im Diskuswurf. 1983 wurde sie in dieser Disziplin in San Juan in Puerto Rico Vizeweltmeisterin. Auch 1996 war sie bei der EM in Malmö als Kugelstoßerin (Platz neun) und Diskuswerferin (Platz sechs) dabei.

Sabine Alms hält mit dem Diskus noch immer zwei der 23 niedersächsischen Landesrekorde für ihren Club: Die 36,64 Meter, die ihr in München gelungen sind, sind in der Altersklasse W45 inzwischen seit 36 Jahren unerreicht, die 31,16 Meter in der W55 seit 26 Jahren.