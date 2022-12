Lina Draganova und Dmitrii Zasnov wollen an ihrer Performance bis zur nächsten Deutschen Meisterschaft noch ein wenig arbeiten. Foto: TVD/Walter Buck up-down up-down Boogie-Woogie-Paar aus Delmenhorst Lina Draganova und Dmitrii Zasnov schlagen sich bei DM achtbar Von Jan von Holt | 11.12.2022, 11:24 Uhr

Die beiden Tänzer Lina Draganova und Dmitrii Zasnov vom RRC Delmenhorst/TV Deichhorst waren bei der Deutschen Boogie-Woogie-Meisterschaft in Neukirchen-Vluyn am Start. So lief es.