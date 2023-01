Mitglieder des TV Deichhorst haben die Turnhalle an der Kantstraße innerhalb von fünf Tagen neu gestrichen und gereinigt. Foto: Corinna Hutfilter/TV Deichhorst up-down up-down TV Deichhorst legt selbst Hand an Mitglieder renovieren Delmenhorster Turnhalle an der Kantstraße Von Lars Pingel | 03.01.2023, 19:10 Uhr

Mitglieder des TV Deichhorst haben in der Einfeldturnhalle an der Kantstraße, die unter Denkmalschutz steht, für „neuen Glanz“ gesorgt. Die TVD-Vorsitzende Corinna Hutfilter richtet einen Appell an die Delmenhorster Politik.