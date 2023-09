Knapp eine Woche nach dem Triumph der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft begeben sich auch die heimischen Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV wieder aufs Parkett: Am Samstag (16. September) startet die neue Saison mit einem Duell beim BBC Osnabrück (20.15 Uhr).

Ein Abgang, drei Neuzugänge

„Das wird gleich ein Härtetest“, ist sich DTV-Sprecher und -Spieler Tim Frerichs sicher, „die waren letzte Saison sehr anstrengend und physisch.“ Der Kader der Devils wurde personell ein wenig ergänzt, Gleb Ponomarov und Thorben Kösters stoßen aus der eigenen Jugend dazu, zudem kommt mit Henning Tchurz noch ein externer Pointguard. Einziger Abgang ist Lennard Seegers. Optimistisch stimmt Tim Frerichs, dass Coach Björn Veit nun „das erste Mal eine komplette Off-Season mit uns arbeiten konnte“. Der Ex-Devils-Spieler hatte die Mannschaft mitten in der Spielzeit 2022/23 übernommen, nachdem die Delmenhorster einige Zeit ohne hauptamtlichen Coach hatten arbeiten müssen.

Zuschauer ein gewichtiger Faktor

Die Devils wären zufrieden, wenn sie am Ende der bevorstehenden Saison mindestens wieder einen Platz im Tabellenmittelfeld ergattern könnten. Solange der Abstieg vermieden wird, ist sowieso erst mal alles in Ordnung. „Alles andere ist Bonus“, sagt Tim Frerichs: „Wir wissen, dass wir zu Hause mit Unterstützung der Zuschauer auch viel schaffen und viele schlagen können.“ Wenn alle fit bleiben und die Mannschaft im überwiegenden Teil der Saison vollzählig antreten könne, sei auch ein Platz im oberen Drittel drin.

Noch einmal zurück zur Nationalmannschaft: Im Anschluss an große nationale Erfolge stellt sich ja oft und immer wieder die Frage, ob und inwieweit auch der regionale Sport von dem Hype und der Euphoriewelle profitieren kann. Frerichs ist sich da nicht so sicher: „Ich glaube, dass das Interesse schon da ist. Ob man sich dann auch tatsächlich entscheidet, zu spielen, ist noch mal etwas anderes“, meint er. „Vielleicht macht es was mit Leuten, die sich derzeit umschauen oder nicht mehr zufrieden sind in ihrer Sportart.“ Dadurch könne es einen Ruck geben, mutmaßt Frerichs.

Devils hoffen auf stärkeres Interesse

Da die Nachwuchsmannschaften bei den Delmenhorstern aber nach seinen Angaben „aus den Nähten platzen“, ist eine andere Hoffnung für den Devils-Spieler noch viel größer: „Dass es mal ein bis zwei Leute mehr in die Halle spült und das Interesse am Basketball größer wird. Wir haben wenige neutrale Zuschauer.“ Vielleicht hilft dabei ja parallel zum großen Erfolg der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft auch der Zustand einer anderen Deutschen Nationalmannschaft: „Es war ja ein gutes Timing jetzt mit dem Untergang des nationalen Fußballs“, scherzt Frerichs.