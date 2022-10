Ex-Jahn-Spielerin Nathalie Heeren (Zweite von links) hat erstmals für ihren neuen Verein getroffen. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene Nathalie Heeren verbucht erstes Erfolgserlebnis, B-Junioren testen und | 21.10.2022, 08:15 Uhr Von Klaus Erdmann Jan von Holt | 21.10.2022, 08:15 Uhr

Gegen diesen Gegner bestreiten die B-Jugendlichen des JFV Delmenhorst in der Spielpause ein Testspiel und so liefen die Nachholspiele in der Regionalliga Nord. Neues aus der Fußball-Szene.