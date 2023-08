Die HSG Delmenhorst hat in jüngster Zeit zweifellos mehr Schlagzeilen geschrieben als ihr lieb gewesen wäre. Der Rücktritt des Vorsitzenden und des Trainers, der Streit zwischen den ehemaligen Stammvereinen und der Klassenerhalt der Männer in der Oberliga sind bekannte Beispiele – und natürlich die kontrovers diskutierte Entscheidung, jenen Oberliga-Platz zu behalten, obwohl nur vier Spieler aus dem Stammkader geblieben sind.

Bei dieser Themenlage flog die zweite Mannschaft zumindest öffentlich ein wenig unter dem Radar. Nachdem fast das komplette Aufgebot in die Erste aufgerückt ist, gab es viele Fragen zu klären. Vor allem musste das neue Spielertrainer-Trio Tim Coors, Frederic Oetken und Kerry Hoppe in kurzer Zeit ein schlagkräftiges Team für die Landesliga zusammenstellen, die am 9. September mit einem Heimspiel gegen die HG Jever/Schortens beginnt.

Der neue Kader kam so erst am 1. August zum Trainingsstart zusammen, hat es aber dafür in sich. Denn künftig mischen diverse Veteranen mit, die bereits hochklassig für die HSG (und andere Vereine) aufgelaufen sind. Neben Ex-Zweitligaspieler Coors, Club-Legende Oetken und Torwart-Routinier Hoppe geben sich unter anderem Malte Coors, Steffen Eilers, Jonte Windels, Tobias Schenk, Keeper Christian Peuser und der aktuell verletzte Dominik Ludwig die Ehre. „Wir werden nur einmal wöchentlich trainieren, denn das Timing ist durch langjährige Zusammenarbeit schon mindestens zu 50 Prozent vorhanden“, sagt Tim Coors. „Einige haben in der Oberliga Erfahrungen sammeln können, die nun an die jüngeren Akteure weitergegeben werden können.“

HSG-Coach Coors will unter die ersten Sechs

Von denen gibt es bisher allerdings gar nicht so viele. Die meisten Spieler sind bereits über 30. Dass das routinierte Team schwer zu schlagen sein wird, durfte man schon beim ersten Testspiel gegen den seit über einem Jahr unbesiegten Verbandsliga-Aufsteiger HSG Grüppenbühren/Bookholzberg erleben, als die Delmenhorster das Tempospiel der Gäste erfolgreich störten. Das 23:28 gegen den klassenhöheren Nachbarn, bei der Coors mit sieben Treffern bester Werfer war, taugte durchaus als Mutmacher. „Vom Potenzial her sehe ich mein Team schon unter den ersten Sechs“, sagt Coors. Sollte das gelingen, würde das Team durch die Reform der Spielbetriebs in der Saison 2024/25 in der Verbandsliga spielen.