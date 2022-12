Beim Nachwuchs bereits gelebte Wirklichkeit: Jungs und Mädchen freuen sich gemeinsam beim Fußball. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Beschluss des Verbandes Ab sofort in Niedersachsen: Frauen dürfen in Männerligen Fußball spielen Von Benjamin Kraus | 01.12.2022, 19:18 Uhr

Revolution im Amateurfußball in Niedersachsen: Ab sofort dürfen Frauen in allen Ligen und Wettbewerben in Männermannschaften mitspielen. Das geht aus einer Änderung der Spielordnung hervor, die der Niedersächsische Fußballverband beschlossen hat.