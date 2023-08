Die Fußballerinnen des TV Jahn haben das erste Erfolgserlebnis der Saison 2023/24 nur knapp verpasst. Beim 1:2 (1:2) gegen den starken Aufsteiger TuS Lutten zeigte der Oberligist einen couragierten Auftritt, dem der Lohn jedoch verwehrt blieb. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord setzten die Delmenhorsterinnen die Talfahrt fort. Sie kassierten am Dienstagabend auf der Anlage am Blücherweg vor 70 Zuschauern die vierte Niederlage im vierten Treffen und zieren weiterhin das Tabellenende.

„Die Mannschaft hat das beste Spiel gezeigt, seitdem ich hier bin.“ Nils Grape Trainer des TV Jahn Delmenhorst

Einen Punkt hätten die ersatzgeschwächten Jahn-Frauen aufgrund ihrer ansprechenden Leistung verdient gehabt. „Die Mannschaft hat das beste Spiel gezeigt, seitdem ich hier bin“, stellte Cheftrainer Nils Grape fest, der Jahn mit Beginn der Saison 2023/24 übernahm. Er fügte hinzu, dass der TuS Lutten, der 31 der letzten 35 Spiele nicht verloren habe, mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen werde.

Fehler der Jahn-Defensive rächen sich bitter

Den körperlich überlegenen Aktiven des TuS-Teams, das sich auf Platz zwei verbesserte, boten sich die erste nennenswerte Gelegenheit, doch Jahn-Schlussfrau Elisabeth Keiser parierte einen Schuss von Charlotte Varelmann gekonnt und verhinderte so einen frühen Rückstand (6.). Lediglich sieben Minuten später jedoch war die starke Keiser machtlos: Sina Schmedes nutzte einen individuellen Fehler zum 1:0 für den Gast. Im Gegensatz zu vorausgegangenen Begegnungen ließ sich der TVJ jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In der 17. Minute setzte sich Virgenie Beneke gegen Marie-Louise Gelhaus durch und erzielte den Ausgleich. In der 43. Minute rettete Elisabeth Keiser gegen Julia Pöhlking. Als sich ein 1:1-Pausenstand abzeichnete, profitierte TuS-Torjägerin Varelmann in der zweiten Minute der Nachspielzeit von einer Unachtsamkeit in der Jahn-Defensive. Mit ihrem dritten Saisontreffer gelang ihr das 2:1.

Delmenhorster Trainer Nils Grape lobt Moral

Nach dem Wechsel drängte Jahn auf den Ausgleich, wobei die Delmenhorsterinnen zuweilen zu überhastet zu Werke gingen. Der TuS Lutten, in dessen Strafraum Carolin Schmedes in einer 1:1-Situation gegen Torfrau Keiser den Kürzeren zog (80.), rettete den knappen Vorsprung mit Geschick und Glück ins Ziel. „Unsere Mannschaft hat ihre Sache gut gemacht und gutes Zweikampfverhalten gezeigt“, sagte Coach Grape. „Sie hat Moral gezeigt und ich kann ihr keinen Vorwurf machen.“