Die Oberliga-Tischtennisspieler vom TV Hude sind zum Einstieg in die neue Saison arg unter die Räder gekommen. Bei Titelanwärter SC Marklohe hatten die mit drei Ersatzspielern angetretenen Gäste nicht den Hauch einer Chance und unterlagen glatt mit 0:10.

TV Hude ersatzgeschwächt

In den Tagen vor dem offiziellen Oberliga-Auftaktspiel hatte Hudes Teambetreuer Thomas Stakemeier bereits einen „holprigen Start“ vorausgesagt. Der Turnverein war wegen zahlreicher Absagen von Stammspielern (beruflich oder wegen Verletzung) dazu gezwungen, die Mannschaft in Marklohe mit jungen Spielern aus den beiden Verbandsliga-Mannschaften aufzufüllen.

Mehr Informationen: SC Marklohe - TV Hude 10:0 größer als Größer als Zeichen Brinkhaus/Buch – Marks/Jacob Martin 11:6, 11:4, 11:4; Ahn/Kamischke – Joshua Martin/Oestmann 1:5, 7:11, 5:11, 11:2, 11:5; Brinkhaus – Oestmann 11:6, 11:7, 8:11, 8:11, 11:9; Buch – Joshua Martin 11:3, 11:4, 11:8; Ahn – Jacob Martin 11:6, 11:4, 11:6; Kamischke – Marks 12:10, 12:10, 11:5; Brinkhaus – Joshua Martin 11:5, 11:9, 11:5; Buch – Oestmann 8:11, 12:10, 11:8, 11:6; Ahn – Marks 8:11, 11:4, 11:9, 11:8; Kamischke – Jacob Martin 11:5, 8:11, 11:2, 11:2.

Durch diese Maßnahme wurden die Gäste noch stärker in die Rolle des Außenseiters gedrängt. Für jeden Einzelnen galt das Ziel, sich bestmöglich und couragiert zu präsentieren. Das gelang ganz gut. Nur kam später das Endergebnis von 0:10 aus Huder Sicht unbarmherzig daher.

„Der schlimmste Fall von allen möglichen Varianten ist heute mit dem 0:10 für unser Team eingetreten. Das ist aber kein Beinbruch. Wir sind in keiner Weise abgeschlachtet worden. Und der Abstiegskampf beginnt für uns sowieso erst in drei Wochen mit dem Spiel in Habenhausen“, rückte Stakemeier die Niederlage in ein anderes Licht.

Oestmann schnuppert zweimal an einer Überraschung

Besonders begeistert war der Coach an diesem Tag von Finn Oestmann im vorderen Paarkreuz. Lars Brinkhaus und Florian Buch, zwei der definitiv stärksten Akteure der Oberliga, brachte er gewaltig in Verlegenheit. Gegen Brinkhaus war bis zum 9:9 im fünften Satz alles offen. Gegen Buch lag bei einer 11:8- und 10:7-Führung kurzzeitig ebenfalls ein Hauch von Sensation in der Luft. Im unteren Paarkreuz hatten Moritz Marks und Jacob Martin einige gute Momente.

„Nur auf Joshua Martin waren im oberen Paarkreuz die Spielsysteme seiner Gegner nicht zugeschnitten. Aber im Normalfall wird er in dieser Saison in der unteren Hälfte zum Einsatz kommen – und hier garantiert noch seine Stärken aufzeigen“, ist Thomas Stakemeier überzeugt.