Für die Tänzer des TV Deichhorst gab es in Winsen an der Aller einiges zu bejubeln. Foto: TVD/Walter Buck up-down up-down Ellmers/Kunst und Opitz/Meyer Rock‘n‘Roller des TV Deichhorst holen sich zwei Landesmeister-Titel Von Jan von Holt | 07.12.2022, 21:36 Uhr

Zwei Rock‘n‘Roll-Paare des TV Deichhorst haben sich in Winsen (Aller) in ihren Klassen die Landesmeisterschaft gesichert. Auch die jungen Nachwuchstänzer des Vereins waren am Ende stolz.