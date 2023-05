Auf dem Weg zu Platz acht in der zweiten Qualifikation und ins Deutsche Derby 2023: Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) mit Nupafeed‘s La Vista. Foto: Lars Pingel up-down up-down Deutsches Spring-Derby 2023 Sandra Auffarth qualifiziert sich fehlerfrei für das Derby in Hamburg Klein-Flottbeck Von Lars Pingel | 19.05.2023, 18:05 Uhr

Sandra Auffarth, Reitsportlerin des RV Ganderkesee, hat sich mit zwei Null-Fehler-Runden in den Qualifikationen für das Deutsche Spring-Derby 2023 in Hamburg Klein-Flottbek qualifiziert. Dies wird am Sonntag, 21. Mai, ausgetragen.