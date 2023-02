Isabel Maßberg erreichte mit der zweiten Mannschaft der DSV in der Grafttherme einen guten Mittelfeldplatz. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Aufstieg und Bezirkswettkampf Delmenhorster Schwimmverein hat gleich zweimal Grund zur Freude Von Jan von Holt | 14.02.2023, 10:40 Uhr

Seit Sonntag steht fest, dass die erste Damenmannschaft des Delmenhorster Schwimmvereins im Jahr 2024 wieder in der 2. Bundesliga an den Start geht. Zudem fand ein Bezirkswettkampf in der Grafttherme statt.