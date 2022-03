Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II und der TS Hoykenkamp sind in Punktspielen gefordert (Symbolbild). FOTO: imago-images/Zink Handball-Landesligen Männer HSG Delmenhorst II spielt zu Hause, TS Hoykenkamp muss reisen Von Heinz Quahs | 25.03.2022, 07:12 Uhr

Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst erwarten in der Nord-Staffel den Spitzenreiter SG Bremen-Ost. In der Nord-West-Staffel tritt die TS Hoykenkamp beim TV Langen an.