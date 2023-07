Sinan Özutemiz (links) gehört weiterhin dem Kader des SV Baris an und erzielte im letzten Testspiel bei Seckenhausen-Fahrenhorst einen Treffer. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Fußball-Kreisliga 2023/24 Trainer Baris Caki über seine Pläne mit dem SV Baris Delmenhorst Von Moritz Praß | 10.07.2023, 12:45 Uhr

Nach mehreren (erfolgreichen) Jahren im Abstiegskampf der Bezirksliga stieg der SV Baris Delmenhorst in der vergangenen Saison ab. So möchte Trainer Baris Caki seine Mannschaft nun in der Kreisliga spielen lassen.