Wurde von seinen Aufgaben als Trainer der Jahn-Damen entbunden: Jörg Beese. FOTO: Rolf Tobis Fußball-Regionalliga der Frauen So geht es beim TV Jahn nach der Trennung von Coach Jörg Beese weiter Von Klaus Erdmann | 04.04.2022, 16:00 Uhr

Am Sonntag gegen den FC St. Pauli hatte Jörg Beese schon nicht mehr als Chefcoach an der Seitenlinie des Frauen-Regionalligisten TV Jahn Delmenhorst gestanden. Was zur Trennung führte und wie es nun weitergeht, erklären Abteilungsleiter Bernd Hannemann und Mannschaftsführerin Nathalie Heeren.