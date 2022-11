„Im Vergleich zum Eröffnungsspiel interessiert mich mehr, wie wir uns gegen Bümmerstede schlagen“, sagt Nils Grape, Trainer des SV Atlas Delmenhorst II. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Vorfreude auf Katar? So groß ist das WM-Fieber bei den heimischen Bezirksliga-Trainern und | 18.11.2022, 20:00 Uhr Von Moritz Praß Jan von Holt | 18.11.2022, 20:00 Uhr

Am Sonntag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Ecuador. Ebenfalls am Sonntag steigt der 16. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga für Teams aus Delmenhorst, Stenum und Hude. Das sagen ihre Trainer zur bevorstehenden WM.