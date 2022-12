So soll es am 17. und 18. Februar 2023 wieder werden: Die EWE Baskets Oldenburg richten das Final-Turnier des Deutschen Basketball-Pokals aus. 2015 gewann das Team (vorn) das Endspiel gegen die Brose Baskets Bamberg. Foto: Ulf Duda/fotoduda.de up-down up-down Im Februar 2023 in Oldenburg Dann beginnt der Kartenvorverkauf für Top-Four-Turnier im Basketball-Pokal Von Lars Pingel | 19.12.2022, 18:43 Uhr

Die EWE Baskets richten im Februar in der EWE Arena in Oldenburg das Turnier aus, in dem der Deutsche Basketball-Pokalsieger 2022/23 ermittelt wird. Die Tickets können im Internet gekauft werden.