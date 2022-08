Auf dem Weg zum Sieg beim CHIO in Aachen: Sandra Auffarth, Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee, und Viamant du Matz. Am Donnerstag ist das Duo mit der Dressur in die internationale Vier-Sterne-Prüfung in Haras du Pin gestartet.

FOTO: imago images/Stefan Lafrentz up-down up-down