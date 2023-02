Ob es am Wochenende für Sören Dreier auch in Neudorf Grund zum Jubeln gibt? Foto: Rolf Tobis up-down up-down Spieler des TV Hude Sören Dreier steht vor Highlight der Tischtennis-Saison 2022/23 Von Andreas Giehl | 11.02.2023, 10:50 Uhr

Der Tischtennisspieler Sören Dreier, der für den Oberligisten TV Hude spielt, tritt bei einem bedeutenden Turnier in Hessen an – unter nicht ganz so guten Voraussetzungen.