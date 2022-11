Reist an diesem Wochenende ins Saarland: Sören Dreier vom TV Hude. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Tischtennis-Bundesrangliste Sören Dreier vom TV Hude auf dem Sprung zum großen Finale Von Andreas Giehl | 24.11.2022, 18:41 Uhr

Tischtennisspieler Sören Dreier vom TV Hude ist an diesem Wochenende in Saarbrücken gefordert. Beim Top 24-Bundesranglistenturnier peilt er eine weiterführende Qualifikation an.