Sören Dreier, Tischtennisspieler des TV Hude, tritt bei der Jugend-DM 2022 in der Altersklasse U18 an. FOTO: Rolf Tobis Tischtennis-DM 2022 Sören Dreier vom TV Hude startet bei Deutschen Meisterschaften Von Andreas Giehl | 21.04.2022, 17:08 Uhr

Sören Dreier, der für den TV Hude in der Tischtennis-Oberliga spielt, tritt bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften 2022 in Chemnitz an. Er nimmt an drei Wettbewerben teil.