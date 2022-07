Anfang August beginnt die Saison 2022/23 in der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems 2. Am 1. Spieltag begegnen sich unter anderem der SV Baris und der VfL Stenum. Hier eine Szene aus einem Duell beider Teams in der letzten Saison.

FOTO: Rolf Tobis up-down up-down