Mit dem Sportticker für die Region Delmenhorst, Ganderkesee, Landkreis Oldenburg bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Foto: imago images / foto2press / HMB-Media / Karina Hessland / Chai v.d. Laage / Lars Pingel up-down up-down Sportticker für Delmenhorst und umzu Tennisspielerinnen des TV Hude starten bei Meisterschaften +++ Testspiel des TV Jahn fällt aus Von Eyke Swarovsky | 13.02.2023, 14:08 Uhr

Jeden Tag erreichen unsere Redaktion zahlreiche Sportergebnisse und Meldungen aus Vereinen der Region. An dieser Stelle halten wir Sie auf dem Laufenden, was auf den Sportplätzen und in den Hallen in Delmenhorst, Ganderkesee und im Landkreis Oldenburg passiert. Sie finden hier insbesondere Kurzmeldungen und Sportsplitter. Die ausführlichen Texte gibt es wie gewohnt auf der Startseite oder in der Rubrik Lokalsport.