Für den FC Hude um Marvin Radzanowski (links) und den SV Tur Abdin mit Houssein Hazimeh geht es am Freitag und Sonntag in der Bezirksliga weiter. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Fußball-Bezirksliga Stenum, Heidkrug, SV Atlas II und Hude eröffnen dritten Spieltag Von Jan von Holt | 18.08.2022, 21:00 Uhr

Bereits am Freitagabend stehen fünf Spiele in der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems auf dem Programm. Drei davon finden in einer Stadt statt.