Nach der Corona-Unterbrechung in der U18-Tischtennis-Bezirksliga kamen die Jungen des VfL Stenum nicht mehr richtig in Fahrt (Symbolbild). FOTO: imago images/Eibner Niederlage in der Bezirksliga Tischtennis-U18 des VfL Stenum verpasst versöhnlichen Saisonabschluss Von Andreas Giehl | 11.04.2022, 16:22 Uhr

Den U18-Jungen vom VfL Stenum blieb in der Bezirksliga Süd ein versöhnlicher Saisonabschluss verwehrt. Im letzten Punktspiel daheim gegen die TSG Dissen ging nicht viel zusammen. In der nächsten Spielzeit steht eine Veränderung an.