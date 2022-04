Für Susanne Schalk wären es an diesem Wochenende die letzten beiden Spiele als Trainerin der VG Delmenhorst-Stenum gewesen. Daraus wird aber erst mal nichts. FOTO: Rolf Tobis Volleyball: VG Delmenhorst-Stenum trifft auf Wildeshausen Susanne Schalk hört auf – Zeitpunkt aber schon wieder aufgeschoben Von Jan von Holt | 30.04.2022, 09:51 Uhr

Susanne Schalk, Trainerin der VG Delmenhorst-Stenum in der Volleyball-Oberliga, stand an diesem Wochenende eigentlich vor ihren letzten beiden Spielen an der Seitenlinie. Es findet allerdings nur eines statt. Wie es nun weitergeht.