Von Lars Pingel | 21.04.2022, 15:32 Uhr

Marek Janssen, Offensivspieler des Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst, wird in der kommenden Saison 2022/23 für Blau-Weiß Lohne spielen. Das Team peilt den Aufstieg in die vierthöchste Klasse an.