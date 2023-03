Zana Ibrahim (rechts, am Ball) tritt mit dem SV Baris Delmenhorst bei der TuS Eversten an. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene SV Baris in Kellerduell gefordert, Ü40-Mannschaften in Torlaune Von Klaus Erdmann | 10.03.2023, 09:36 Uhr

Die Fußballer des SV Baris Delmenhorst, Schlusslicht der Bezirksliga, treten beim Vorletzten an. In der 1. Ü40-Kreisklasse fielen in zwei Partien 24 Tore.