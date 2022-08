Dennis Thüroff (rechts) brachte den SV Tur Abdin mit seinem Freistoßtor zum 3:2 gegen den FC Hude um Andy Brinkmann (links) auf die Erfolgsspur. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Fußball-Bezirksliga SV Tur Abdin Delmenhorst gewinnt Hitzeschlacht gegen den FC Hude Von Lennart Bonk | 14.08.2022, 18:34 Uhr

Im „Backofen an der Schanzenstraße“ hat der SV Tur Abdin Delmenhorst gegen den FC Hude die ersten Punkte der Saison eingefahren. Was Abdin-Trainer Christopher Demir an dem Derbysieg besonders freut.