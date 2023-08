Die Huder Reitertage hätten sich keinen spannenderen Höhepunkt wünschen können: Im Großen Preis, dem schwersten und letzten Springen des Wochenendes (Klasse S*), gab es keine fehlerfreien Ritte – bis Svenja Hempel antrat: Sie ging es mit ihrer siebenjährigen Stute Coockie ruhig an im Parcours und die Zuschauer verfolgten gebannt ihren Ritt. Hempel zeigte eine stilsichere und fehlerfreie Runde und sicherte sich nach dem letzten Hindernis Platz eins sowie den tosenden Applaus ihrer Vereinskollegen vom Reitclub Hude und aller Zuschauer: „Auf dem Abreiteplatz war sie noch ziemlich griffig, aber nach den ersten zwei Hindernissen hatte ich das Gefühl, das könnte klappen,“ freute sie sich.

Svenja Hempel siegte schon am Vortag

Mit Loort Fleddermann auf Sir Henrie auf Platz zwei und Moritz Baum mit seiner Cleonia auf Rang drei verblieben alle Treppchenplätze beim Veranstalter. Schon am Vortag ging kein Weg an Hempel und Coockie vorbei. Das Duo siegte fehlerfrei im Springen der Klasse M. Jara Seeberger (Ganderkesee) auf Calatea sicherte sich hier Rang drei. Moritz Baum und Cleonia setzten sich souverän im Punktespringen der Klasse S durch und verwiesen Vielseitigkeitsreiterin Heike Jahncke (Ganderkesee) auf Lillemoor mit sieben Sekunden Unterschied auf Platz zwei – der ihr auch schon vom Freitag bestens bekannt war. Dort holte sie bereits mit ihrem Nachwuchspferd Chacco in den Springpferdeprüfungen der Klassen A und L jeweils die Silberschleife. Vereinskollege Emil Oetken tat es ihnen nach. Eigentlich startet er auf seinem Wallach Indorado sonst im Springen, aber mit der Wertnote 7.6 verlief sein erster Dressurstart in der Klasse A mit Rang zwei mehr als beachtlich.

Ganderkeseer erfolgreich

Nachwuchsreiterin Josephine Antz, die ebenfalls für Ganderkesee startet, zeigte sich wie schon im Verlauf der ganzen Saison erneut vielseitig. Sie gewann auf ihrem Pony Haribo Colorado nicht nur in der Dressur der Klasse A mit der Wertnote 7.7, sondern auch im Stilspringwettbewerb. Im Stilspringen der Klasse A belegte sie auf Großpferd Chaccolino noch Rang vier hinter Vereinskollegin Marieke Tabken auf Camilla Mia und Rang zwei. In der Dressur der Klasse L ging der Sieg auch nach Ganderkesee: Elina Palm und ihr Pferd Be my dancer erhielten die Wertnote 8.0 und verwiesen die Huderin Kerstin Drieling auf Balito mit der Wertnote 7.8 auf Rang zwei. In einer weiteren Dressur der Klasse L setzte sich Laura Warrelmann (Schönemoor) mit ihrem Wallach Richtig Flauschig und einer guten Wertnote von 69.363 Prozent durch.

Ansonsten gab es mehrere Doppelsiege bei den Huder Reitertagen. Im Springen der Klasse A sicherte sich Lena Witte (Holle-Wüsting) mit ihren Pferden Cantadora und Shining Day nur knapp fünf Hundertstel auseinander fehlerfrei Platz eins und zwei. Im Finale der Dressur Klasse S zeigte David Leßnig (Löningen) eine starke Vorstellung. Mit Wertnoten von über 70 Prozent ritt er auf Stute Edina und Wallach Miller ebenfalls zu Gold und Silber.

Spaßwettbewerb sorgt für Unterhaltung

Publikumsmagnet des Wochenendes war aber definitiv die Huder Spaßstafette. Ganze 18 Mannschaften mit je vier Teilnehmern hatten sich angemeldet, um den Stafetten-Parcours, der doppelt in die Wertung der GVO Club Challenge einging, anzugehen. Unter der Anfeuerung der gut 200 Zuschauer ging es mit Schubkarren, über Hindernisse und zehnmal um die Pylone rasant zur Sache. Am Ende setzten sich die Jungs des Teams Frederik und Philipp Geue und Moritz und Michel Baum des Reitclubs Hude durch und freuten sich sichtlich über den Bierfässer-Gewinn.

1000 Euro für den RV Ganderkesee

Die große Siegerehrung der GVO Challenge, in der die Reiter für ihren Verein in allen Prüfungen Punkte sammeln konnten, bildete am Sonntag den Abschluss der Huder Reitertage. Hier siegte der Reiterverein Ganderkesee und erhielt einen Scheck über 1000 Euro für die Vereinskasse: „Die GVO war sehr angetan von der Challenge und hat schon zugesichert, diese in 2024 wieder zu unterstützen“, erklärte Katja Stöver vom Reitclub Hude. Ehemann Uwe Stöver war als Vorstandsmitglied sehr zufrieden mit dem Turnier: „Wir hatten tolle Starterfüllungen und viele Zuschauer, trotz des Regens am Samstag. Doch unsere Böden haben alles gut weggesteckt und es herrschte eine fröhliche Stimmung auf dem gesamten Platz“, fasste er zusammen.

– Alle Ergebnisse der Huder Reitertage sind hier zu finden –