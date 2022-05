Im Tischtennis-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst wird ab der neuen Saison mit einem neuen Modus gespielt (Symbolbild). FOTO: imago images/GEPA Neuer Modus für Teams Tischtennis auf Kreisebene künftig mit vier statt sechs Spielern Von Andreas Giehl | 31.05.2022, 15:48 Uhr

Tischtennis-Teams in der Kreisliga und Kreisklasse treten ab der kommenden Spielzeit im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst mit vier statt sechs Spielern an. Was das für die Vereine bedeutet.