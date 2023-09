Premiere für den Tischtennissport in Hude: Erstmals stehen sich die zweite und dritte Männer-Mannschaft des Turnvereins in der Verbandsliga gegenüber. Der TV Hude III, der am Freitag, 22. September, ab 20 Uhr in der Hoheluchthalle als Gastgeber für den TVH II gilt, startet mit der Partie in die Saison 2023/24. Hude II hat dagegen schon zwei Partien bestritten. Es besiegte SW Oldenburg und verlor gegen den TuS Celle II.

TV Hude III erklärt Klassenerhalt zum Saisonziel

Die Favoritenrolle in diesem Vereinsduell hat „die Zweite“ inne. Die Spieler „der Dritten“ konzentrieren sich auf dem Weg zu ihrem großen Saisonziel, dem Nichtabstieg, weniger auf die beiden Vereinsduelle, sondern auf andere Partien. „Es wird hart. Aber mit Gegnern wie Schwarz-Oldenburg, FC Hambergen und TV Dinklage sollten wir mithalten können. Am Freitag sind wir Außenseiter. Am 30. September und am 1. Oktober spielen wir gegen SWO und den Hundsmühler TV. Da gilt es dann“, sagt TVH-III-Sprecher Tom Piper.

„ Jeder einzelne von uns muss sein volles Potenzial ausschöpfen.“ Tom Piper Mannschaftssprecher des TV Hude III

Der Kader von Hude III wurde für die Ligapremiere mit drei Spielern, die in der Vorsaison als Landesliga-Meister den Aufstieg geschafft hatten, und drei Aktiven, die zuletzt für Hude II in der Verbandsliga angetreten waren, zusammengestellt. „Eine interessante Mischung mit sehr jungen und erfahrenden Spielern“, erklärt Piper, der an der Position sechs im unteren Paarkreuz aufschlagen wird. Der TVH III verfolgt damit einen anderen Plan als die andere Vertretung des Clubs in der sechsthöchsten Klasse. Er will die Spielzeit mit der festen Stammformation in der Reihenfolge Uwe Schmitt, Moritz Marks, Pierre Barghorn, Jacob Martin, Julian Meißner und Piper „möglichst durchgespielen“. Der TVH II setzt dagegen auf ein deutlich größeres Aufgebot. „Gerade für die jüngeren Spieler wie Moritz Marks, Jacob Martin und mich wird das in Bezug auf einen guten Rhythmus ein Vorteil sein“, sagt Piper: „Mit dem Klassenerhalt wird es trotzdem ganz schwer. Jeder einzelne von uns muss sein volles Potenzial ausschöpfen. Chancenlos sind wir ganz bestimmt nicht.“

Schwere Aufgaben für junge TVH-Spieler

Piper, der in der Jugend des TuS Hasbergen „groß geworden“ ist, hat sich in den vergangenen Jahren bei den Männern kontinuierlich verbessert und sich Liga für Liga hochgearbeitet. An der Landesliga-Meisterschaft seiner Mannschaft in der Vorsaison hatte er mit 15:3-Siegen im dritten Paarkreuz maßgeblichen Anteil. Auch für seine jungen Mitstreiter Marks und Martin, die schon reichlich Verbandsligaluft geschnuppert haben, werden die Anforderungen im jeweils höheren Paarkreuz deutlich steigen. Marks gelangen zuletzt 15:10-Siege in der Mitte. Martin muss sich trotz leicht negativer 11:13-Bilanz im unteren Drittel künftig an der Position vier beweisen.