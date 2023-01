Drei von vielen Trainern der TS Hoykenkamp: (von links) Uli Freiwald, Steffen Hemmelskamp und Roberto Petrocelli. Foto: TS Hoykenkamp/Uli Freiwald up-down up-down Ehrgeizige Pläne der Handball-Sparte TS Hoykenkamp will in der Jugend „zu den Großen aufschließen“ Von Daniel Niebuhr | 18.01.2023, 15:42 Uhr

Die TS Hoykenkamp ist in der Handball-Jugend schon jetzt so gut aufgestellt wie kaum ein Nachbar – und will noch mehr. Mit täglichen Einheiten und spezialisierten Trainern schafft der Dorfverein bald internatsähnliche Möglichkeiten.