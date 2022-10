Kreisligist FC Hude II um Trainer Jesko Lampe (rechts) und Keno Uphoff ist am Freitagabend auswärts gefordert. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene TSV Ganderkesee auf Erfolgskurs und nächster Kreisliga-Spieltag und | 14.10.2022, 08:15 Uhr Von Klaus Erdmann Jan von Holt | 14.10.2022, 08:15 Uhr

Die Damen des TSV Ganderkesee sind in der Kreisliga weiterhin ungeschlagen, in der Kreisliga der Herren geht es am Freitag weiter und die Spitzengruppe der Frauen-Regionalliga sortiert sich neu. Neues aus der Fußball-Szene.