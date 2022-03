Julia Gaebler (rechts) und der TSV Ganderkesee sind in der 1. Kreisklasse Mitte nicht zu stoppen. FOTO: Rolf Tobis Frauenfußball Kreis Cloppenburg Kreisklassist TSV Ganderkesee ballert sich deutschlandweit unter die Top Ten Von Jan von Holt | 23.03.2022, 18:06 Uhr

Die Fußballerinnen des TSV Ganderkesee putzen in der untersten Liga sämtliche Gegner weg. Dadurch gehören sie statistisch zu den besten Teams in Niedersachsen und Deutschland. Hausmeister ist Robin Ramke, der die Mannschaft seit sechs Jahren trainiert und erklärt, warum es derzeit so gut läuft.