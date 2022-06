Jeremy-Shan Rostowski (rechts) und der TuS Heidkrug können mit dem Verlauf der Abstiegsrunde insgesamt zufrieden sein. Der FC Rastede mit Matthis Nee steigt hingegen in die Kreisliga ab. FOTO: Rolf Tobis Saisonabschluss in der Bezirksliga TuS Heidkrug verspielt klare Führung, SV Baris gerettet Von Jan von Holt | 05.06.2022, 12:43 Uhr

In der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga stand am Samstag der letzte Spieltag auf dem Programm. Der TuS Heidkrug gab einen deutlichen Vorsprung noch aus der Hand, der spielfreie SV Baris bleibt durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen nun auch endgültig in der Liga.