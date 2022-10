Routinier Bartosz Drozdowski und der TV Dötlingen haben einen Lauf. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Clubrekord in Zwischenbilanz TV Dötlingen in der Fußball-Kreisliga rekordverdächtig gut Von Daniel Niebuhr | 17.10.2022, 10:00 Uhr

Der TV Dötlingen hat nach zwei Siegen in vier Tagen in der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst so viele Punkte wie noch nie nach 13 Spielen. Der Kader ist groß und gefährlich.