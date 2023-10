Am zweiten Oberliga-Spieltag wurde die Mannschaft vom TV Hude kämpferisch allen Erwartungen gerecht. Beim deutlichen 8:2 gegen den Staffelneuling ATSV Habenhausen aus Bremen hatten die Gäste nicht wirklich Schwierigkeiten.

„Das lag daran, dass unsere Mannschaft zu Beginn ein paar heikle Situation glänzend gemeistert hat. Es ist ja kein Geheimnis, dass im verkürzten Vierermannschaftssystem eine Begegnung nicht mehr so leicht zu drehen ist, als früher noch im Sechserformat. Vor allem dann nicht, wenn ein oder zwei Spiele hintereinander anders laufen als erhofft“, erklärte Hudes Betreuer Thomas Stakemeier.

Leo Niklas Schultz unterliegt zum Auftakt klar

Der Beginn bot den Bremer Gastgebern einige Optionen. Nach einem 1:1 in den Auftaktdoppeln wies Hudes Leo Niklas Schultz, für den nach wie vor beruflich verhinderten Florian Henke an die Position zwei ins vordere Paarkreuz gerückt, einen sichtbaren Trainingsrückstand auf. Er wurde von Habenhausens Frontmann Ahmed Mustafa Heykal mit einem 0:3 deutlich in die Schranken gewiesen.

Viel Gefahr drohte den TVH-Akteuren hintendran. Micha Phil Görler hatte sich gegen Hudes Abwehrspezialisten Peter Igel eine gute Taktik überlegt. Er hob den Ball oft nur locker auf die andere Tischhälfte, um den passenden Ball zum finalen Angriffsschlag klug abzupassen. Aber Hudes Routinier bestach besonders in Satz fünf mit tollem Kampfgeist und holte sich den 3:2-Sieg. Das Gleiche galt für Ersatzmann Finn Oestmann im hinteren Paarkreuz. Er unterstrich abermals seine gute Form der letzten Wochen und ließ sich von einem 1:2-Satzrückstand im Duell mit Maxime Meger nicht beirren. Sehr nervenstark zog sich anschließend außerdem Joshua Martin bei seinem engen 13:11, 13:11 und 21:19 gegen Julius Hollmann aus der Affäre.

Nächstes Auswärtsspiel erst in knapp drei Wochen

„In dieser Phase haben wir Habenhausen den Zahn gezogen. Danach, also in der zweiten Einzelrunde, waren unsere Gegner dann zu sehr frustriert“, so Stakemeier.

Somit hat die Truppe vom Klosterort die erste wichtige Hürde im Abstiegskampf sicher überquert. Mit der Ausbeute von 2:2-Punkten liegt der Turnverein im Soll und kann nun dem nächsten Auswärtsspiel, am 21. Oktober beim starken MTV Jever, deutlich gelassener entgegensehen. In der Bierstadt hat man als Außenseiter wenig zu verlieren.