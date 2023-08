Tischtennis-Verbandsliga Männer TV Hude II eröffnet die Saison 2023/24 mit zwei Heimspielen Von Andreas Giehl | 31.08.2023, 17:23 Uhr Will im Rennen um den Aufstieg mitmischen: die Verbandsliga-Mannschaft des TV Hude III um Christopher Imig. Foto: Rolf Tobis up-down up-down

Die Tischtennisspieler des TV Hude II und III treten in der Saison 2023/24 in der Verbandsliga an. „Die Zweite“ eröffnet diese in der Halle am Huder Bach.