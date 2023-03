Insgesamt gaben die Huder-Tischtennisspieler gegen Stade nur zwei Sätze ab, einen davon verlor Jacob Martin. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Tischtennis-Verbandsliga TV Hude II springt nach Erfolg gegen Post SV Stade auf Platz zwei Von Andreas Giehl | 13.03.2023, 15:53 Uhr

Die Gäste aus Stade traten in Hude nicht in Bestbesetzung an, was den Gastgebern in die Karten spielte. Sie liegen damit jetzt auf dem Relegationsplatz.