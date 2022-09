Ab Sonntag stehen die Oberliga-Tischtennisspieler des TV Hude um Sören Dreier wieder an der Platte. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Tischtennis-Oberliga TV Hude startet gegen den ASC Göttingen in die Saison Von Andreas Giehl | 01.09.2022, 15:07 Uhr

Die Tischtennis-Spieler des TV Hude nehmen nach und nach Fahrt auf: Neben dem Verbandsliga-Team ist auch die erste Mannschaft an diesem Wochenende wieder in der Oberliga im Einsatz – mit einem Neuzugang. Was die beiden Huder Mannschaften erwartet.